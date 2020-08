Verdetto Treccani su possibile gaffe Azzolina tra infrazione ed effrazione: significato e sinonimi (Di martedì 11 agosto 2020) Non è facile nemmeno con il supporto della Treccani dare un Verdetto definitivo a proposito dell’utilizzo di termini come “infrazione” o “effrazione” da parte del Ministro Azzolina, a proposito di un tweet da lei pubblicato in queste ore in merito ad un furto con scasso ai danni di una scuola. Se vogliamo, analizzando il significato delle due parole (lei ha scelto “infrazione”, mentre in tanti, anche con ironia, le imputano di non aver scelto “effrazione” per il reato specifico) la vicenda diventa ancora più complessa rispetto alla polemica di alcune settimane fa con Salvini. In quel caso, infatti, la diatriba gravitava su “plexiglas” e “plexiglass”. Il ... Leggi su bufale

Noovyis : (Verdetto Treccani su possibile gaffe Azzolina tra infrazione ed effrazione: significato e sinonimi) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Verdetto Treccani Verdetto Treccani su possibile gaffe Azzolina tra infrazione ed effrazione: significato e sinonimi Bufale.net