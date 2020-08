Veneto, istituito fondo di rotazione anticrisi da 60 milioni (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – La Giunta della Regione Veneto ha istituito un fondo di rotazione anticrisi da 60 milioni di euro per le imprese colpite dall’emergenza Coronavirus. Il provvedimento ora passerà all’esame della competente Commissione consiliare. “Affrontiamo una situazione drammatica – ha dichiarato Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo Economico, che ha promosso l’iniziativa – e nella consapevolezza che le conseguenze della pandemia avranno ripercussioni per un lungo periodo, stiamo mettendo in campo tutte le energie e le risorse per consentire alle nostre imprese di superare una crisi senza precedenti”. “È essenziale che ulteriori interventi siano messi in atto a livello regionale in modo che, intervenendo in maniera ... Leggi su quifinanza

