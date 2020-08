Veneto Banca, dissequestrati villa, quadri e conti dell’ex ad Vincenzo Consoli: archiviati cinque capi di imputazione (Di martedì 11 agosto 2020) L’ex ad di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, torna in possesso dei beni che gli erano stati sequestrati nel 2016, nel corso dell’indagine sul crac dell’istituto: oltre alla villa ottocentesca di Vicenza anche quadri, conti e titoli per milioni di euro. Lo ha deciso il tribunale di Treviso, come riferiscono Gazzettino e Corriere del Veneto. A chiederlo era stata la Procura di Treviso, chiudendo l’inchiesta per ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. Il giudice Marco Biagetti ha accolto la richiesta del pm Massimo De Bortoli archiviando cinque capi d’imputazione. Nel 2016 Consoli fu arrestato sulla base di quei cinque ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il vicepresidente della giunta regionale e assessore al Bilancio Gianluca Forcolin, veneziano di Musile di Piave, al suo primo mandato in Regione, professione commercialista dichiara al Gazzettino: «N ...

Il tribunale di Treviso ha accolto la richiesta di dissequestro dei beni che il pubblico ministero Massimo De Bortoli nel giugno del 2019 aveva avanzato per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegat ...

Il tribunale di Treviso ha accolto la richiesta di dissequestro dei beni che il pubblico ministero Massimo De Bortoli nel giugno del 2019 aveva avanzato per Vincenzo Consoli, ex amministratore delegat ...