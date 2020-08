Veneto, anche il vice di Zaia ha chiesto il bonus di 600 € (Di martedì 11 agosto 2020) In Veneto, anche due consiglieri della Lega e il vice di Zaia hanno richiesto il bonus da 600 €. Ma è successo tutto “a loro insaputa” Una novità nel bonus da 600 €. Ci sono anche due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto, vice di Luca Zaia, tra coloro che hanno chiesto il bonus all’INPS. L’elenco, a questo punto, si allarga e la caccia ai deputati diventa sempre più forte. Nel frattempo, iniziano le confessioni tra i consiglieri regionali e comunali. Nella regione di Luca Zaia, sono tre gli esponenti del Carroccio ad aver fatto ... Leggi su zon

