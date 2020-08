Vasco Rossi ricorda l’uso della mascherina contro il Covid-19: la foto con i fan a Zoccaland (Di martedì 11 agosto 2020) Vasco Rossi ricorda l'uso della mascherina, indispensabile per limitare i contagi da Covid-19. L'occasione è la foto di rito del lunedì sotto casa, presa d'assalto dai fan, come oggi giorno. Vasco Rossi condivide la presenza di centinaia di fan tra le sue storie su Instagram e scrive: "Quelli del lunedì". Per il Kom, l'uscita di casa a Zocca coincide sempre con un bagno di folla. Con il rischio del contagio da Coronavirus, però, la folla potrebbe diventare ingestibile oltre che pericolosa per la salute del Blasco e di tutti i presenti. Indispensabile e obbligatorio è quindi l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e della mascherina in primis ... Leggi su optimagazine

vascorossi : Un estratto dellla canzone Crêuza de mä nella nuova versione con: Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pa… - Notiziedi_it : Vasco Rossi ricorda l’uso della mascherina contro il Covid-19: la foto con i fan a Zoccaland - SecondaLa : @AndreaScanzi Oddio anche Vasco Rossi.???? - faber_samir : RT @Gocciolina_: LA NOSTRA RELAZIONE È QUALCHE COSA DI DIVERSO NON È PER NIENTE AMORE E NON È FORSE NEANCHE SESSO CI LIMITIAMO A VIVERE DEN… - GattaMatta9 : RT @Gocciolina_: LA NOSTRA RELAZIONE È QUALCHE COSA DI DIVERSO NON È PER NIENTE AMORE E NON È FORSE NEANCHE SESSO CI LIMITIAMO A VIVERE DEN… -