Varsavia è diventata il nuovo epicentro del cinema europeo (Di martedì 11 agosto 2020) In Polonia il cinema è in ottima salute. Le entrate dei box office segnano continui record. Anche grazie a produzioni locali capaci di stimolare il pubblico e attirare premi internazionali. Il Festival di Cannes e gli Oscar guardano a Varsavia come epicentro di un nuovo cinema europeo. I suoi autori sono figli di una grande tradizione. Wajda e Kieslowski hanno tracciato la via di Pawlikowski, che ora, con la statuetta dell’Academy in mano, guida un gruppo affiatato di cineasti. «Ci sosteniamo reciprocamente» racconta parlando di «gilda di artisti». Una comunità sotto il segno di un’arte che arriva al pubblico senza passare da Hollywood. Diverse sono però le idee guida del governo, che guarda invece ai grandi Studios, apre le ... Leggi su linkiesta

MichelaRoi : RT @Linkiesta: La crociata contro le minoranze sessuali, da strumento di consenso elettorale, è diventata, adesso, l’arma facile con cui di… - VengoDiMongo : RT @Linkiesta: La crociata contro le minoranze sessuali, da strumento di consenso elettorale, è diventata, adesso, l’arma facile con cui di… - Lacasespoglia : RT @Linkiesta: La crociata contro le minoranze sessuali, da strumento di consenso elettorale, è diventata, adesso, l’arma facile con cui di… - paoloparenti9 : RT @Linkiesta: La crociata contro le minoranze sessuali, da strumento di consenso elettorale, è diventata, adesso, l’arma facile con cui di… - Linkiesta : La crociata contro le minoranze sessuali, da strumento di consenso elettorale, è diventata, adesso, l’arma facile c… -

Ultime Notizie dalla rete : Varsavia diventata Varsavia è diventata il nuovo epicentro del cinema europeo Linkiesta.it Sette premi internazionali per “Napoli Eden” di Annalaura di Luggo e Bruno Colella

Annalaura di Luggo è un’artista che ama le sfide: dalla sua ultima avventura, quattro monumentali sculture in alluminio riciclato nei luoghi più significativi di Napoli come simbolo di rinascita e ris ...

La crociata omofoba del governo polacco contro le proteste Lgbtq per distrarre il Paese dalle conseguenze del coronavirus

Da alcune settimane, il movimento Lgbt+ di Varsavia ha dato vita a un’iniziativa singolare, certamente molto mediatica. Bandiere arcobaleno sono state issate a ridosso di monumenti cardinali della cap ...

Annalaura di Luggo è un’artista che ama le sfide: dalla sua ultima avventura, quattro monumentali sculture in alluminio riciclato nei luoghi più significativi di Napoli come simbolo di rinascita e ris ...Da alcune settimane, il movimento Lgbt+ di Varsavia ha dato vita a un’iniziativa singolare, certamente molto mediatica. Bandiere arcobaleno sono state issate a ridosso di monumenti cardinali della cap ...