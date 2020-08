Valentino Rossi rivela: "L'orgoglio più grande? Il coraggio di lasciare Honda per Yamaha" (Di martedì 11 agosto 2020) All'età di 41 anni Valentino Rossi sta disputando la 25esima stagione del Mondiale e nel secondo Gran Premio dell'anno è tornato sul podio, dopo più di un anno di assenza. Il Dottore non pensa ancora ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Prima Yamaha ufficiale all'arrivo e seconda in classifica dopo quella del team Petronas di Franco Morbidelli: Valentino Rossi con il suo quinto posto in gara va a conquistare un altro piazzamento impo ...All’età di 41 anni Valentino Rossi sta disputando la 25esima stagione del Mondiale e nel secondo Gran Premio dell’anno è tornato sul podio, dopo più di un anno di assenza. Il Dottore non pensa ancora ...