Valentina Vignali Instagram di schiena in costume, è da standing ovation: «Che panorama» (Di martedì 11 agosto 2020) 3.408 post, 2,3mil follower, 362 profili seguiti: questi i numeri su Instagram di Valentina Vignali, cestista, modella e influencer di origini riminesi. La giovane ha pubblicato sul suo profilo in queste ore alcuni scatti che la mostrano in Corsica in compagnia del compagno Lorenzo Orlandi. Ad aver colpito particolarmente i follower un’istantanea della 29enne di schiena in costume: quanta bellezza, che forma fisica invidiabile. Sembra una statua greca tanto è perfetta. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso Instagram, dolce riposo col fidanzato: «Ha trovato il giocattolo nuovo» Valentina Vignali Instagram di schiena in costume, è da ... Leggi su urbanpost

TRASHPERSON18 : #15 Valentina Vignali (2 VOTI) (quella che mi stava più sulle palle di tutti) - bizcommunityit : Valentina Vignali e la posizione preferita: 'CEO!' - Sportmediaset #CEO - GossipItalia3 : Valentina Vignali Instagram, pazzesca in costume in Corsica: «Incantevole… Che fisico!» #gossipitalianews - zazoomblog : Valentina Vignali bikini da urlo e forme esplosive su Instagram: gli scatti hot entusiasmano i fan (FOTO) -… - zazoomblog : Valentina Vignali bikini da urlo e forme esplosive su Instagram: gli scatti hot entusiasmano i fan (FOTO) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali Valentina Vignali Instagram, pazzesca in costume in Corsica: «Incantevole... Che fisico!» UrbanPost Valentina Vignali Instagram di schiena in costume, è da standing ovation: «Che panorama»

Qualche ora fa Valentina Vignali ha pubblicato anche un post che mette insieme i momenti più belli col suo attuale fidanzato Lorenzo Orlandi, a cui ha dedicato un bellissimo messaggio. L’occasione il ...

Valentina Vignali Instagram, pazzesca in costume in Corsica: «Incantevole… Che fisico!»

Valentina Vignali in forma smagliante. Assai dimagrita, l’influencer mette in mostra il suo corpo da sballo. È meravigliosa, una bellezza mozzafiato. Tintarella perfetta e sorriso fantastico: come si ...

Qualche ora fa Valentina Vignali ha pubblicato anche un post che mette insieme i momenti più belli col suo attuale fidanzato Lorenzo Orlandi, a cui ha dedicato un bellissimo messaggio. L’occasione il ...Valentina Vignali in forma smagliante. Assai dimagrita, l’influencer mette in mostra il suo corpo da sballo. È meravigliosa, una bellezza mozzafiato. Tintarella perfetta e sorriso fantastico: come si ...