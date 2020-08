Valencia, emergenza coronavirus: due tesserati positivi al Covid-19 (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo i due casi all'Atletico Madrid, in Spagna c'è un altro club che deve fare i conti con i contagi da coronavirus. Si tratta del Valencia che ha annunciato che due tesserati hanno contratto il Covid-19.Valencia, il comunicato sui positivi al coronaviruscaption id="attachment 933339" align="alignnone" width="653" Parejo Valencia (getty images)/captionA margine dei controlli prima del ritiro pre campionato per la prossima stagione, in casa Valencia è emergenza, seppur sotto controllo. Infatti, come annunciato dalla stessa società, gli esami effettuati hanno riportato ben due casi di coronavirus. "Nella PCR e nei test sierologici effettuati questo lunedì alla prima squadra, ... Leggi su itasportpress

Due casi di positivita' al Covid-19 sono stati riscontrati nel Valencia. Il club ha implementato il rigoroso protocollo di sicurezza per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus per il ritorno ag ...

