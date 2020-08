Valencia, altri due nuovi casi di positività al Covid-19 (Di martedì 11 agosto 2020) Valencia, altri due nuovi casi di positività al Covid-19. La comunicazione è arrivata dal club spagnolo dopo i test effettuati Il Valencia, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività di due giocatori al Covid-19. Ecco la nota: «Nella PCR e nei test sierologici effettuati questo lunedì alla prima squadra, allo staff tecnico e a tutti i tesserati, in occasione dell’inizio dei lavori di pre-season, sono stati rilevati due casi di positività al Covid-19, che sono stati isolati nelle rispettive abitazioni, secondo i protocolli di LaLiga e della stessa VCF e che sono già stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie». Leggi su ... Leggi su calcionews24

