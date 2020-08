Vaccino, la Russia batte tutti ma ce ne sono 37 testati sull’uomo. Ecco le quattro tipologie (Di martedì 11 agosto 2020) Viaggia ‘ad altissima velocità’ la ricerca per il Vaccino contro il Sars-Cov 2 che oggi segna un’importante tappa con l’annuncio, da parte della Russia, del primo Vaccino registrato al mondo. Un primato su cui pesano, però, le perplessità di parte della comunità scientifica per i tempi brevi della sperimentazione sull’uomo e la mancanza di dati pubblici sui test di sicurezza ed efficacia effettuati. 37 i vaccini che hanno iniziato la sperimentazione sull’uomo Più in generale, ad oggi, dalle informazioni pubbliche disponibili, risultano attualmente in fase clinica (sperimentazione sull’uomo) 37 candidati vaccini, su ben 231 su cui sono impegnati ricercatori di tutto il mondo, come si legge nel report dell’Istituto Spallanzani di Roma. Al ... Leggi su secoloditalia

