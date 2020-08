"Vaccino Covid facoltativo? Ecco perché è meglio così" (Di martedì 11 agosto 2020) Non è un omaggio del premier Giuseppe Conte se non saremo costretti a ricorrere alla vaccinazione obbligatoria anti Covid, se è quando sarà disponibile. Con il rigore professionale che lo caratterizza – non certo in risposta a Palazzo Chigi – ne parla in questa intervista al Tempo il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma. Anche lui è stato ascoltato dai magistrati di Bergamo che indagano sulla pandemia, come tutti i membri del comitato tecnico scientifico. E racconta, sia pure con le prudenze del caso che cosa è successo in questi mesi. Sapendo almeno due cose: ci si è mossi in un'emergenza terribile e che sulla sanità – ma questo non lo afferma direttamente – c'erano ... Leggi su iltempo

TeresaBellanova : Sarebbero 3000 gli italiani che si sono offerti volontari per partecipare alle sperimentazioni per il vaccino contr… - marcodimaio : Sono quasi 3mila i nostri connazionali che si sono offerti volontari per la prima sperimentazione del #vaccino anti… - nzingaretti : Contento dell'eccezionale risposta di volontari per il vaccino #Covid italiano che verrà testato allo Spallanzani e… - katrina1868 : RT @katrina1868: @a_meluzzi Quindi,Noi italiani ridotti a fare da topi da laboratorio per testare il nuovo”cosiddetto”vaccino anti Covid!!P… - katrina1868 : @a_meluzzi Quindi,Noi italiani ridotti a fare da topi da laboratorio per testare il nuovo”cosiddetto”vaccino anti C… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Coronavirus, il virologo Pregliasco: "Più valida la vaccinazione obbligatoria" La Repubblica Verbali Cts, Conte: “Nessun ritardo su Nembro e Alzano. Orgoglioso di aver messo in sicurezza il Paese”

Il premier risponde alle accuse di aver perso tempo prima di chiudere i due paesi della Bergamasca: “Pubblicheremo tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. Poi lancia l’idea di un Ponte sullo Stretto ...

L’annuncio di Conte: “Il vaccino per il Coronavirus non deve essere obbligatorio”

Il vaccino per il Coronavirus in Italia non sarà obbligatorio. Questa, almeno, è la linea esplicitata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un evento a Ceglie Messapica, in Puglia. Nes ...

Il premier risponde alle accuse di aver perso tempo prima di chiudere i due paesi della Bergamasca: “Pubblicheremo tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. Poi lancia l’idea di un Ponte sullo Stretto ...Il vaccino per il Coronavirus in Italia non sarà obbligatorio. Questa, almeno, è la linea esplicitata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un evento a Ceglie Messapica, in Puglia. Nes ...