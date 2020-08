Vacanze: 1,5 milioni di italiani sfidano la pandemia e scelgono l’estero (Di martedì 11 agosto 2020) Sono 1,5 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di fare le proprie Vacanze all’estero ad agosto sfidando i rischi connessi alla pandemia. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in merito ai pericoli di contagio legati a chi rientra dalle ferie in altri Paesi, che hanno portato alla predisposizione di nuovi test rapidi per il coronavirus da effettuare negli aeroporti e alle frontiere. Tra coloro che hanno scelto di varcare comunque i confini nazionali, la stragrande maggioranza viaggia in Europa – continua Coldiretti – pur se le mete comunitarie non riducono di certo i pericoli di infezione, soprattutto in caso di mancata osservanza delle misure di precauzione, a partire dall’utilizzo della mascherina. La percentuale di chi va all’estero ... Leggi su meteoweb.eu

Nell’alto Alto Adige vivono poco più di 530mila persone ma negli ultimi anni quelle che sono arrivate per passarci qualche giorno di vacanza sono milioni. Per essere precisi, nella stagione 2018-109 i ...

*** Decreto Agosto ultime notizie 11 agosto 2020: approvato il decreto-legge Agosto che prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggi ...

