Usa, Smash Mouth in concerto davanti a migliaia di persone senza mascherina: 'Vaff... al Covid' (Di martedì 11 agosto 2020) Molti li ricordano per 'All Star', colonna sonora del film d'animazione Shrek. Sono passati quasi vent'anni e gli Smash Mouth hanno deciso di balzare nuovamente alle cronache, stavolta attirando più ... Leggi su tgcom24.mediaset

rockolpoprock : Smash Mouth, un concerto in U.S.A. per migliaia di persone senza mascherina: 'Vaffanculo al COVID'… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Smash Usa, Smash Mouth in concerto davanti a migliaia di persone senza mascherina: "Vaff... al Covid" TGCOM Usa, Smash Mouth in concerto davanti a migliaia di persone senza mascherina: "Vaff... al Covid"

Molti li ricordano per "All Star", colonna sonora del film d'animazione Shrek. Sono passati quasi vent'anni e gli Smash Mouth hanno deciso di balzare nuovamente alle cronache, stavolta attirando più c ...

Smash Mouth, un concerto in U.S.A. per migliaia di persone senza mascherina: "Vaffanculo al COVID"

La band si è esibita ad un raduno di biker nel South Dakota, sfidando ogni precauzione. Allo Sturgis Motorcycle Rally sono attese centinaia di migliaia di persone: concerti e gare di birre e di finti ...

Molti li ricordano per "All Star", colonna sonora del film d'animazione Shrek. Sono passati quasi vent'anni e gli Smash Mouth hanno deciso di balzare nuovamente alle cronache, stavolta attirando più c ...La band si è esibita ad un raduno di biker nel South Dakota, sfidando ogni precauzione. Allo Sturgis Motorcycle Rally sono attese centinaia di migliaia di persone: concerti e gare di birre e di finti ...