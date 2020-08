Usa, obiettivo è vaccino sicuro, non essere i primi (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 11 AGO - "Il punto è avere un vaccino sicuro per gli americani e per il mondo, non essere i primi". Lo afferma il ministro della sanità americano, Alex Azar, in un'intervista a ABC ... Leggi su corrieredellosport

NEW YORK, 11 AGO - "Il punto è avere un vaccino sicuro per gli americani e per il mondo, non essere i primi". Lo afferma il ministro della sanità americano, Alex Azar, in un'intervista a ABC commentan ...

Usa, anticorpi per prevenire il Covid-19: al via i test sull'uomo

Degli anticorpi specializzati per prevenire l’infezione da Sars-cov-2. Negli Usa, due diversi tipi di anticorpi monoclonali sarebbero già nella fase 3 della sperimentazione, quella clinica sull’uomo.

