Usa, non c’è accordo su aiuti per il coronavirus: Trump firma 4 decreti. Dem e Governartori: “Insufficienti e incostituzionali, fa come gli pare” (Di martedì 11 agosto 2020) Con le trattative sul nuovo pacchetto di aiuti in stallo al Congresso, il presidente americano Donald Trump lo scorso sabato, dal suo golf club di Bedminster, New Jersey, ha annunciato a sorpresa di aver firmato quattro ordini presidenziali per sostenere la popolazione americana e il suo sistema sociale ed economico, colpito dall’emergenza coronavirus, dopo la scadenza di quanto approvato con il Cares Act di marzo. Nuove misure ritenute largamente insufficienti dall’opposizione e che potrebbero aprire il fianco a una battaglia nei tribunali, in quanto approvate attraverso strumenti dal peso legale piuttosto leggero. Una strategia dai contorni sfumati, che potrebbe voler forzare la mano ai Democratici e nel frattempo sostenere la propria campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre. Il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Usa non Usa, sparatoria vicino alla Casa Bianca: Trump interrompe la conferenza stampa. Poi ritorna la Repubblica I 60 anni di Antonio Banderas, da sex symbol a Palma d’Oro per Almodóvar

Antonio Banderas, l’attore feticcio di Pedro Almodóvar, il sex symbol dal sangue latino che negli anni Novanta ha conquistato Hollywood e ha fatto battere i cuori di milioni di chicas, compie oggi 60 ...

"Partita" TikTok: non solo Microsoft, spuntano Twitter e Netflix

(Teleborsa) - Dopo Microsoft, anche Twitter e Netflix sarebbero interessate a rilevare le attività di TikTok negli Stati Uniti. Secondo quanto scrive il Wall Street Jorunal, sarebbero in corso contatt ...

