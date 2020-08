USA Breaking news dell’ 11 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Oggi, 11 agosto, tante nuove notizie ci giungono dagli USA. Last news dell’11 agosto Fuga di gas a Baltimora Una fuga di gas ha provocato un’esplosione a Baltimora, in Maryland. Lo scoppio ha coinvolto tre case, tutte crollate. Ad ora il bilancio è di una donna morta e due persone in gravi condizioni. I dispersi … Leggi su periodicodaily

La pandemia di Covid-19, con la produzione di miliardi di mascherine monouso, guanti e altri dispositivi di protezione, bottiglie di disinfettante per le mani e imballaggi per alimenti, ha dato un dur ...

Esplosione a Baltimora, crollano tre case. Un morto e 4 feriti gravi

Tre case sono esplose a Baltimora, a causa di una fuga di gas. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città. Una persona è morta e altre 4 sono rimaste gravemente ferite. La società Baltimore Gas an ...

