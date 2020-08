Usa 2020, la scelta di Biden: Kamala Harris sarà la prima donna afroamericana a correre per la vice presidenza (Di martedì 11 agosto 2020) Come ha dichiarato una senatrice democratica era «il segreto custodito meglio nell’universo». Finalmente dopo settimane di rinvii e punti interrogativi, il candidato dem alle elezioni presidenziali americane Joe Biden ha rivelato che il suo vice in caso di elezione alla Casa Bianca sarà Kamala Harris. «Intelligente, tosta e pronta per essere leader», ha dichiarato Biden, spiegando di aver scelto una vicepresidente che sarebbe in grado di assumere il comando della Casa Bianca in caso di bisogno. Harris ha ringraziato su Twitter: «Joe Biden può unire gli americani perché ha trascorso la sua vita a battersi per noi. Come presidente, realizzerà ... Leggi su open.online

