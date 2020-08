Usa 2020, Joe Biden sceglie Kamala Harris come sua vice (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha scelto Kamala Devi Harris come sua vice per la corsa alle presidenziali degli Stati Uniti del 3 novembre prossimo. La 55enne Harris, è una delle due senatrici per lo Stato della California ed è la prima donna afroamericana ad essere indicata per la vice presidenza. "Ho il grande onore di annunciare che ho scelto Kamala Harris, una combattente coraggiosa per e uno dei migliori servitori dello Stato".Ha annunciato via Twitter il candidato democratico alla presidenza Usa, ricordando in un successivo cinguettio: "Quando Kamala era procuratore generale, ha lavorato a stretto contatto con Beau (il figlio di Biden, morto nel 2015 per un ... Leggi su ilfogliettone

