Usa 2020: Biden sceglie Kamala Harris come vice (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 11 AGO - Joe Biden ha scelto Kamala Harris come suo vice. Lo riporta il New York Times. Kamala Harris e' la prima donna afroamericana a essere nominata per la vice presidenza. ... Leggi su corrieredellosport

