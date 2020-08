Usa 2020, Biden ha scelto il suo vice. Sarà una donna: Kamala Harris (Di martedì 11 agosto 2020) Come ha dichiarato una senatrice democratica era «il segreto custodito meglio nell’universo». Finalmente dopo oltre quattro mesi di rinvii e punti interrogativi, il candidato dem alle elezioni presidenziali americane Joe Biden ha rivelato che il suo vice in caso di elezione alla Casa Bianca sarà Kamala Harris. Una scelta complicata Inizialmente l’annuncio era previsto per il 1 agosto. Poi era stato rimandato entro la fine della prima settimana di agosto, ma la scadenza è saltata anche la seconda volta. Colpa del Coronavirus, che negli Stati Uniti con oltre 5 milioni di contagi e 160mila vittime, provoca ritardi e crea complicazioni, tanto che alcune dei colloqui ai candidati alla vicepresidenza sono avvenuti al ... Leggi su open.online

