Uomo ucciso a martellate a Genova, in questura i figli (Di martedì 11 agosto 2020) La violenta lite e l’assassinio a colpi di martello. Si sta facendo luce sull’efferato omicidio di ieri sera a Genova I due figli, Alessio e Simone, erano In casa con la vittima, Pasquale Scalamandré, di 62 anni. E sono loro, adesso, che i poliziotti della squadra mobile di Genova stanno interrogando. Per fare luce su … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

