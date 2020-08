Uomo corpulento cade in un pozzo e vi rimane incastrato, per liberarlo ci vogliono 9 uomini: le incredibili immagini (Di martedì 11 agosto 2020) Un Uomo di stazza corpulenta è caduto dentro un pozzo e vi è rimasto incastrato: ci sono voluti 6 vigili del fuoco e 3 volontari per liberarlo. L’immagine dell’Uomo nudo ed incastrato in un pozzo di Luoyang, provincia di Henan, ha fatto il giro del mondo. Il malcapitato è infatti scivolato all’interno dell’apertura di cemento … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Uomo corpulento Uomo corpulento cade in un pozzo e vi rimane incastrato, per liberarlo ci vogliono 9 uomini: le incredibili immagini NewNotizie Ucraina, uomo nudo blocca il traffico? L'automobilista la "risolve" così: violenza terrificante, video-choc

Immagini forti, che arrivano dall'Ucraina. Un video rilanciato dal Mail Online e ripreso anche da Dagospia. Un video che mostra i metodi brutali della popolazione locale. Succede che un uomo, con qual ...

George Floyd, diffuso nuovo video dell’omicidio: piangeva e supplicava gli agenti

Il Daily Mail è riuscito ad ottenere, da fonti che ha preferito non svelare, i video delle bodycam di due degli agenti accusati dell’omicidio di George Floyd. Nel video, ancora una volta, è palese l’a ...

Immagini forti, che arrivano dall'Ucraina. Un video rilanciato dal Mail Online e ripreso anche da Dagospia. Un video che mostra i metodi brutali della popolazione locale. Succede che un uomo, con qual ...Il Daily Mail è riuscito ad ottenere, da fonti che ha preferito non svelare, i video delle bodycam di due degli agenti accusati dell’omicidio di George Floyd. Nel video, ancora una volta, è palese l’a ...