Uomini e donne, Gemma lascia il trono over: nuovo ruolo per la dama (Di martedì 11 agosto 2020) Gemma Galgani lascia il trono over? Un annuncio misterioso rilasciato dalla redazione di Uomini e donne sta scatenando i fan di Gemma. Abbiamo una bellissima sorpresa, non possiamo svelarvi di cosa si tratta mi di sicuro vi piacerà, fa sapere la redazione di Maria De Filippi. Ovviamente, in tanti pensano che la ‘sorpresa’ potrebbe riguardare la Galgani e infatti le indiscrezioni puntano proprio su di lei. Alcuni rumors parlano di puntate speciali dedicate alla protagonista del trono over. Il punto sarebbe quello di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, dato che con Sirius la conoscenza è ormai archiviata. Un ultimissima indiscrezione parla di un abbandono al trono ... Leggi su kontrokultura

DarioNardella : 11 agosto 1944, ore 7. Con i rintocchi della martinella viene annunciata alla popolazione la liberazione di Firenze… - trash_italiano : Vabbè almeno tra un mese torna Uomini e Donne. - Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - brightyibono : @twodavus @opinionsBLita Possiamo commentare insieme questa prima edizione di uomini e donne BL - pranzista : RT @lamelaAmica: Ma voi uomini, quando noi donne parliamo, a cosa cazzo pensate esattamente? -