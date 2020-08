Uomini e Donne, bomba su Gemma Galgani: "Lo ha guardato", ha perso la testa per lui? (Di martedì 11 agosto 2020) Foto sorridente. E ovviamente pioggia di like. Gemma Galgani torna sui social e i fan impazziscono. Adesso, però, occorre capire cosa accadrà tra poche settimane con la riapertura di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Intanto, Gemma - attaccata anche alcune settimane fa dal suo ex Giorgio Manetti - decide anche di rompere il silenzio. Poi Gemma scomoda Bob Marley e scrive: “E io sicuramente credo in voi, vi auguro delle splendide vacanze e, nonostante il caldo, vi abbraccio virtualmente stretti stretti uno ad uno”. Ma spunta un giallo. La Dama torinese, che aveva avuto un flirt con Sirius, sembra avere un tarlo in testa: Fabio Occhipinti (anche lui giovanissimo). Il particolare ... Leggi su liberoquotidiano

