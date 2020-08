UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 12 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) anticipazioni puntata 1027 di Una VITA di mercoledì 12 agosto 2020:Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: RIDGE dice a BROOKE di aver sposato SHAUNAQuando Antoñito comunica a tutti che il compratore del brevetto ha inaspettatamente rinunciato, Genoveva chiede ad Alfredo di concedere al ragazzo un prestito, a condizione che offra in garanzia le proprietà familiari. Genoveva e Alfredo vedono molto vicino il concretizzarsi del loro perfido piano. Lolita è arrabbiata con Antoñito per le sue scelte affaristiche potenzialmente disastrose. Dopo aver avuto da Emilio una fotografia del vero Rafael Bonaque, Cinta obbliga il falso Rafael a confessare: lui è in realtà un poverissimo chitarrista di flamenco senza un soldo, che ha ... Leggi su tvsoap

chetempochefa : 'Non ci è dato restare a lungo su questa Terra. Quando vedete una stella cadente esprimete un desiderio e pensatemi… - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - canyonclown : 3 facts about me, 6 moots 1) parlo molto bene l’inglese 2) ho una zia tedesca 3) non ho la minima idea di cosa v… - _Treehill_ : RT @lovegoodlight: ho una voglia matta di trasferirmi e iniziare una vita completamente nuova, conoscere persone in un ambiente diverso da… -