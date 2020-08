“Una società con 200 milioni di euro di debiti, senza strutture e squadra. Cosa pretende?”: ore calde al Genoa (Di martedì 11 agosto 2020) CESSIONE Genoa – Prima la salvezza, adesso le voci sulla possibile cessione del club. Sono ore caldissime in casa Genoa, il club rossoblu è reduce da una stagione veramente da dimenticare, la squadra ha raggiunto l’obiettivo salvezza ma tra mille difficoltà e solo all’ultima giornata. Il presidente Preziosi, ormai da tempo, è pronto a cedere la mano ma per il momento non è arrivata un’offerta in grado di fare la differenza. E’ arrivata una proposta da parte di una cordata guidata da Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani, proprietario del Leeds. Tra i proponenti anche un fondo statunitense di private equity. L’offerta non è stata ... Leggi su calcioweb.eu

