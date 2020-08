“UNA RAGAZZA PER IL CINEMA” FA TAPPA A GIARRE (CT) (Di martedì 11 agosto 2020) Nonostante una partenza lenta, lo spettacolo è pronto ad una splendida “rinascita”. Le regole sono quelle imposte dal protocollo e stanno cercando di offrire ancor più attenzione a ogni particolare, per far sentire il pubblico completamente a suo agio. “Eppur si muove”…qualcosa!! Il primo segnale di questa rinascita arriva anche da “Una RAGAZZA per il Cinema“, Premio Nazionale di Bellezza e Talento giunto alla 32° Edizione, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, dal 2 al 7 settembre prossimo, a Taormina, organizzato dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. In tutta Italia le selezioni sono già iniziate. Per quanto riguarda la Sicilia, la carovana di “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, MARTEDI’ 11 AGOSTO ... Leggi su laprimapagina

LCuccarini : E sono 55 all’anagrafe (35 inside??)! Festa di compleanno a sorpresa in un piccolo angolo di “paradiso”, con le per… - pisto_gol : Era sabato, quel 2 agosto del 1980, e la mia ragazza di allora proprio quel giorno era partita in treno per una va… - Corriere : Due bagnini e una ragazza positiva: chiusi tre lidi a Sabaudia in attesa di altri tamponi - letterstobinnie : una tipa in televisione ha appena detto: 'quando si parla di fascismo e valori antifascisti, da ragazza del 2020 mi… - LucioSiliquini1 : @sprklalice 4anni??e nn vado a letto cn una ragazza da febbraio,???? -

Ultime Notizie dalla rete : “UNA RAGAZZA «Orco del tribunale» e «sessista»: chi è Eric Dupond-Moretti, il nemico delle femministe Corriere della Sera