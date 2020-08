Una persona su quattro non vuole farsi vaccinare (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo un sondaggio, soltanto una minoranza dei lavoratori non intende proteggersi contro il coronavirus Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Una persona A1. Ricerche di una persona in corso sotto il viadotto Aglio OK!Mugello. Notizie cronaca attualità Sant'Antonio Abate - Coronavirus, contagiato ristoratore. Chiuso il locale

Si allarga la rete dei contagi in Campania e nella zona stabiese. Dopo la chiusura momentanea de La Sonrisa a seguito del contagio di 3 persone, anche un noto ristorante di Lettere ha dovuto sospender ...

Coronavirus, in Basilicata positiva una donna rientrata dalla Lombardia su 249 tamponi

Nelle ultime 24 ore in Basilicata è stato rilevato solo un tampone positivo su 249, per la ricerca del Coronavirus, Si tratta della donna rientrata dalla Lombardia a Calvello, dove si trova in isolame ...

