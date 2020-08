Un tanga al posto della mascherina: fermato il papà dell'antivirus John McAfee (Di martedì 11 agosto 2020) "È la cosa più sicura, non indosserò altro", ha detto il magnate inventore del celebre software antivirus Leggi su it.mashable

“Insisto, è la protezione più sicura che ho a disposizione e mi rifiuto di indossare altro”. Il fondatore dell'antivirus McAfee, il 74enne John McAfee, è stato fermato dalla polizia dopo il suo arrivo ...OSLO. Il magnate dell'high tech John McAfee è stato fermato per alcune ore dalla polizia in Norvegia perché utilizzava un perizoma per coprire il viso e si era rifiutato di indossare una mascherina ce ...