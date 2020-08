UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 12 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 12 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM va da ENZO FABBRI ma sarà scoperta da…Un piccolo incidente che capiterà alla piccola Irene (Greta Putaturo) tenderà ad accendere il rancore e la gelosia di Filippo (Michelangelo Tommaso) verso Serena (Miriam Candurro). Nunzia (Nadia Carlomagno) non vuole più aiutare Mariano (Lello Giulivo) a nascondersi. Nicotera (Paolo Romano) riflette ancora sul ricatto di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Rossella (Giorgia Gianetiempo), che non è riuscita ad essere d’aiuto al Vulcano, ora è costretta ad affrontare una nuova prova in ospedale. Un POSTO al ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La trama di #domani, #12agosto - sciantokescia : RT @romanino48: Per quanto mi riguarda potete ficcarvelo in quel posto dove non batte il sole. - taedyos00 : La mia mente è un brutto posto, un giorno potrebbe splendere il sole e un altro potrebbe piovere a dirotto - janlucas1971 : RT @romanino48: Per quanto mi riguarda potete ficcarvelo in quel posto dove non batte il sole. - romanino48 : Per quanto mi riguarda potete ficcarvelo in quel posto dove non batte il sole. -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 agosto 2020 Tv Sorrisi e Canzoni MotoGP, Alex Rins: “Stagione inedita, dobbiamo approfittarne”

Alex Rins ha sfiorato l’impresa a Brno: 4° posto con una spalla dolente che rischia di portarlo sotto i ferri. Alex Rins ha lasciato Brno ai piedi del podio e nonostante una spalla ancora dolorante do ...

Scavi di Ercolano: la visita, la storia, orari e biglietti

Un viaggio nel tempo tra gli scavi di Ercolano, distrutta con Pompei dall'eruzione del Vesuvio del del Vesuvio nel 79 d.C.. Una guida completa del parco archeologico di Ercolano attraverso le ville, l ...

Alex Rins ha sfiorato l’impresa a Brno: 4° posto con una spalla dolente che rischia di portarlo sotto i ferri. Alex Rins ha lasciato Brno ai piedi del podio e nonostante una spalla ancora dolorante do ...Un viaggio nel tempo tra gli scavi di Ercolano, distrutta con Pompei dall'eruzione del Vesuvio del del Vesuvio nel 79 d.C.. Una guida completa del parco archeologico di Ercolano attraverso le ville, l ...