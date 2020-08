UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata dal 17 al 21 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2020:Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: HOPE cambierà LOOKAlberto capisce che per lui le cose rischiano di mettersi male e Nicotera decide di dire tutta la verità a Viola. Sempre più unita a Fabrizio, Marina apre la sua stagione di amministratore delegato ai cantieri sotto i migliori auspici, mentre Ferri vive male la crescente distanza da lei. L’appuntamento tra Dolly e Cotugno sembra risolversi in un disastro e Guido ora deve consolare il collega… Deciso a non sottostare al ricatto di Alberto, Eugenio affronta un doloroso confronto con Viola, che si rivelerà dagli esiti molto incerti. Venuto a conoscenza di ... Leggi su tvsoap

