Un mondo sospeso, Sarajevo ha ospitato le Olimpiadi Invernali nel 1984 ma poi la guerra ha devastato tutto: lo spirito dei Giochi ha resistito alla prova del tempo [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è il villaggio olimpico di Sarajevo, che nel 1984 ha ospitato le Olimpiadi Invernali. Per le città che ... Leggi su meteoweb.eu

NewsPadania : RT @goldbergvariaz: Non ci sono barriere solo spazi infiniti. Resti sospeso tra sonno e veglia, dove si rincorrono i sogni, dove si trova i… - giordi63 : RT @goldbergvariaz: Non ci sono barriere solo spazi infiniti. Resti sospeso tra sonno e veglia, dove si rincorrono i sogni, dove si trova i… - cristinamucciol : RT @goldbergvariaz: Non ci sono barriere solo spazi infiniti. Resti sospeso tra sonno e veglia, dove si rincorrono i sogni, dove si trova i… - goldbergvariaz : Non ci sono barriere solo spazi infiniti. Resti sospeso tra sonno e veglia, dove si rincorrono i sogni, dove si tro… - 1Ultimo3 : RT @Massimo20_Pod: La prima parte del podcast 'Il giro del mondo di Nellie Bly' è online. La storia di una ragazza che ha tanto da dimostr… -