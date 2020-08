Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 13:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio bonus politici caccia e nomi 5 deputati hanno richiesto il bonus per gli autonomi 3 lo hanno tenuto i 5 Stelle rinunciano alla privacy indagine interna della Lega alcuni amministratori locali e mezzo non viviamo di politica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato bruscamente scortato da un agente dei servizi segreti statunitensi fuori dalla sala riunioni della Casa Bianca mentre stava iniziando un briefing sul coronavirus Ieri pomeriggio è tornato pochi minuti dopo dicendo che c’era stata una sparatoria fuori dalla casa bianca che era sotto controllo c’è stata una vera sparatoria qualcuno è stato portato in ospedale ha detto il Tycoon e poi ha specificato che i colpi sono stati sparati dalle forze dell’ ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - fanpage : L'annuncio di #Putin: 'Mia figlia è stata già vaccinata' - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 13:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - CorriereCitta : Ostia, rom rapisce un bimbo dall’ospedale dove era ricoverato: ecco i dettagli -