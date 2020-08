Ufficializzato Glik, il Benevento punta a riportare in Italia un altro giocatore (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’affare Kamil Glik non era in discussione, mancava solo l’ufficialità arrivata questo pomeriggio. Un ritorno in Italia per il difensore polacco che ha deciso di lasciare il Monaco e il campionato francese dopo quattro stagioni. Riportato nel Bel Paese il centrale, adesso Pasquale Foggia potrebbe fare lo stesso con un centrocampista. In Turchia danno infatti per avanzate le trattative con Miha Zajc, ex fantasista dell’Empoli. Il direttore sportivo giallorosso avrebbe incontrato l’agente dello sloveno, incassando la disponibilità per un eventuale trasferimento al Benevento. Da convincere, però, c’è il Fenerbache e nei prossimi giorni potrebbe esserci un contatto tra i due club per valutare la posizione del 26enne, ... Leggi su anteprima24

