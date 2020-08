Ufficiale: Mantova, rinnova Finocchio. Ecco Lamberti e Silvestro (Di martedì 11 agosto 2020) Il Mantova, attraverso il proprio sito Ufficiale, ha comunicato un rinnovo e due nuovi arrivi. L’attaccante Francesco Finocchio resterà infatti in squadra per un’altra stagione, dopo il primo anno in cui ha collezionato 22 presenze e messo a segno 2 reti. Silvestro e Lamberti invece i due nuovi arrivi: vecchia conoscenza biancorossa, l’attaccante Silvestro (prelevato dal Verona) torna al Mantova dopo l’esperienza nella stagione 2018/19 in Serie D; insieme a lui, a disposizione di Troise anche anche il centrocampista offensivo classe 2002 Riccardo Lamberti. Fonte: sito Ufficiale Mantova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Tramite il proprio sito ufficiale, il Mantova ha ufficializzato l’allenatore della Berretti per la stagione 2020/2021: si tratta di Matías Cuffa. Di seguito, il comunicato ufficiale del club. Mantova ...

