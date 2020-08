Ufficiale: il Torino annuncia lo staff tecnico (Di martedì 11 agosto 2020) Altra ufficialità in casa Torino: dopo l’annuncio del nuovo tecnico, Marco Giampaolo, la società granata ha diramato anche la lista degli altri componenti dello staff tecnico. Eccola di seguito: Allenatore: Marco Giampaolo Allenatore in seconda: Francesco Conti Responsabile Preparatori Atletici: Stefano Rapetti Preparatore Atletico: Samuele Melotto Preparatore Atletico: Paolo Solustri Collaboratore tecnico: Daniele Croce Collaboratore tecnico: Salvatore Foti Collaboratore tecnico: Fabio Micarelli Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno Fonte: twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ItDocScreenings : Torna IDS Academy 2020! Lo spazio collaborativo di training avanzato per autori e produttori italiani, a novembre,… - marinabeccuti : Ufficiale, lo staff tecnico del Torino FC per la Stagione 2020/2021 - Torinogranatait : Ufficiale, lo staff tecnico del Torino FC per la Stagione 2020/2021 - CronacheTweet : Presentato in casa #Torino lo staff che lavorerà insieme a Marco #Giampaolo - LongioTigre : UFFICIALE: Saltato il trasferimento di Ritardo Rodriguez al Torino. Il cavernicolo si é presentato con la clava e v… -