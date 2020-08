UFFICIALE Il Chelsea saluta Willian: per il brasiliano ora c’è l’Arsenal (Di martedì 11 agosto 2020) Il Chelsea dice addio a Willian in scadenza di contratto. L’esterno brasiliano andrà all’Arsenal Dopo sette anni in maglia Blues, Willian lascia il Chelsea. Il contratto dell’esterno è scaduto, non è stato rinnovato e il brasiliano ha così salutato Stamford Bridge a parametro zero. Il club londinese ha detto addio a Willian attraverso il proprio sito UFFICIALE. Ora, per il classe 1988 la nuova avventura all’Arsenal con cui ha raggiunto un accordo della durata di tre anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo sette anni in maglia Blues, Willian lascia il Chelsea. Il contratto dell’esterno è scaduto, non è stato rinnovato e il brasiliano ha così salutato Stamford Bridge a parametro zero. Il club londin ...

