Ubaldo Bocci: un altro consigliere che prende il bonus e incolpa il commercialista (Di martedì 11 agosto 2020) Ubaldo Bocci, ex candidato sindaco del centrodestra a Firenze e consigliere comunale, ha chiesto il bonus partite IVA da 600 euro nonostante in consiglio sia l’eletto con il reddito più alto, 254 mila euro di imponibile nel 2018. In un’intervista con il Corriere della Sera dice che lo aveva già dichiarato a marzo (ma all’epoca il pagamento non era ancora arrivato), che lo ha fatto per dimostrare che il meccanismo era sbagliato e che li ha dati in beneficenza: «Sì, l’ho preso il bonus da 600 euro. Non lo dico oggi ma lo dissi quando mi sono arrivati, a marzo, in pubblico, agli altri capigruppo, per ribadire che il meccanismo era sbagliato. Li ho versati ad aprile e maggio in beneficenza». Le pare corretto? «Alt: non li ho ... Leggi su nextquotidiano

