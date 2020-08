Twich rimborsa la madre di un ragazzino che ha donato 17mila euro agli streamer (Di martedì 11 agosto 2020) (Foto: Twitch)Ha riavuto indietro quei 20.000 dollari (ossia circa 17.000 euro) spariti improvvisamente lo scorso giugno una madre americana “vittima” delle donazioni fuori controllo del figlio adolescente su Twitch. È stato accolto il suo reclamo da parte della piattaforma che ospita numerosi e celebri streamer, ovvero gamer che trasmettono in diretta mentre giocano intrattenendo milioni di fan. Fan come l’anonimo ragazzino che si è fatto un po’ troppo prendere la mano e ha dilapidato “I risparmi di una vita”, come li ha definiti la madre una volta diffuso pubblicamente il misfatto. Tutto è avvenuto tra il 14 e il 30 giugno scorso quando la signora ha scoperto quasi per caso di dover ripagare alla propria banca 19.870,94 dollari per le ... Leggi su wired

