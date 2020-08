TUTTOSPORT – Napoli, le offerte di Juventus e Torino per Arkadiusz Milik e Alex Meret non cambiano (Di martedì 11 agosto 2020) “Svecchia Signora” è il titolo d’apertura di TUTTOSPORT, che in primo piano riporta del piano di ringiovanimento in atto alla Juventus: anche Gonzalo Higuain tra gli epurati. In taglio alto un augurio all’Inter, fresca di vittoria ai quarti di finale di Europa League col Bayer Leverkusen: “Vai, Inter”. Sul mercato la Juventus insiste per Arkadiusz Milik. Pirlo accoglierebbe il polacco a braccia aperte per affiancarlo a Ronaldo. Per convincere Aurelio De Laurentiis ce ne vorrà: sul piatto uno scambio, con Federico Bernardeschi o Cristian Romero da utilizzare come pedine di scambio. La situazione è la stessa da mesi, ormai.. Il Torino, che ha rotto con Salvatore Sirigu, cerca invece un nuovo portiere e punta Alex ... Leggi su calciomercato.napoli

tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? Via #Sarri! #Juve, è #Pirlo! ?? Troppo #Barça. #Napoli fuori a testa… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Tuttosport – Scambio fra Sirigu e Meret: il Napoli ci pensa: Tuttosport – Scambio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Il Torino ci riproverà per avere Meret in prestito, nell'affare può inserire Sirigu - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Il Torino ci riproverà per avere Meret in prestito, nell'affare può inserire Sirigu - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Il Torino ci riproverà per avere Meret in prestito, nell'affare può inserire Sirigu -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT Napoli Napoli, Gattuso: "Pirlo alla Juve? Adesso sono c.... suoi" Tuttosport Verona-D'Amico, avanti insieme fino al 2023

VERONA - Ivan Juric ritroverà un Verona profondamente trasformato dalla prossima sessione di mercato. Ma le cessioni a cui gli scaligeri andranno incontro (dopo quella già ufficiale di Rrahmani al Nap ...

Roma su Giuntoli, Tuttosport: "Il ds a Napoli ha perso centralità nelle scelte"

Dopo il cambio di proprietà, la Roma cerca anche un nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi, tra questi è spuntato anche quello di Cristiano Giuntoli Dopo il cambio di proprietà, la Roma cerca anche un ...

VERONA - Ivan Juric ritroverà un Verona profondamente trasformato dalla prossima sessione di mercato. Ma le cessioni a cui gli scaligeri andranno incontro (dopo quella già ufficiale di Rrahmani al Nap ...Dopo il cambio di proprietà, la Roma cerca anche un nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi, tra questi è spuntato anche quello di Cristiano Giuntoli Dopo il cambio di proprietà, la Roma cerca anche un ...