Tutti a caccia del vacanziere-untore (Di martedì 11 agosto 2020) 00:00 Il solito giornale unico del virus (Corriere Della Sera) punta tutto sui nuovi untori: quelli che vanno in vacanza a Malta e Corfù. 03:28 Caro Travaglio: è meglio che non ti occupi di economia. 04:50 Bonus furbetti: si scatenano le speculazioni contro i tre (o cinque) parlamentari mentre i giornali di destra insinuano che sia un’operazione fatta da Casalino e Tridico. 08:40 La De Micheli appoggia il progetto di Conte sul tunnel sottomarino. 09:37 La Raggi annuncia che si ricandida: si salvi chi può, titola il Tempo. 10:44 Per la prima volta in Toscana se la fanno sotto per le regionali. 11:25 Arrestato l’editore che critica il regime cinese. 13:10 La lunga lista degli untori...L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

