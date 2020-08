Trofeo Sette Colli 2020 – Caramignoli pazzesca nei 1500 sl, Quadarella si inchina: ok Detti nei 400, Pellegrini 3ª nei 50 (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo diversi mesi di stop forzato, causato dalla ben nota emergenza Coronavirus che ha fermato l’intero mondo dello sport, chiudendo anche le piscine, torna il grande nuoto italiano. Il Foro Italico, seppur senza l’apporto del pubblico, rappresenta sempre uno straordinaria cornice per il Trofeo Sette Colli 2020, una tre giorni di grande sport nelle acque italiane. Ian MacNicol/Getty ImagesTanti big italiani in gara nella prima giornata, a partire da Federica Pellegrini (25”18) che nei 50 stile libero si piazza alle spalle di Silvia Di Pietro (24″91) e Melanie Henique (25”11). Nella frazione maschile invece ad imporsi è stato Alessandro Miressi (21”91) davanti a Deplano in 22″10 e Vergani in 22″21. Grande sorpresa invece nei ... Leggi su sportfair

FicrLombardia : RT @LucaPancalli: Un grande record del mondo di @SBarlaam nei 50 dorso al Trofeo internazionale Sette Colli! Il modo migliore per festeggia… - federcronos : RT @LucaPancalli: Un grande record del mondo di @SBarlaam nei 50 dorso al Trofeo internazionale Sette Colli! Il modo migliore per festeggia… - BPolisciano : RT @LucaPancalli: Un grande record del mondo di @SBarlaam nei 50 dorso al Trofeo internazionale Sette Colli! Il modo migliore per festeggia… - ale_essia : Off topic: Qualcuno sta guardando il trofeo sette colli del nuoto? #circozzi - LinkaTv : E' iniziato Nuoto: Trofeo Sette Colli su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Sette Trofeo Sette Colli, prime gare del mattino con il record mondiale di Barlaam IlFaroOnline.it Fubine, paese protagonista in bici durante un assolato weekend

Ha fatto gli onori del padrone di casa nel primo weekend di corse. Stiamo parlando del sindaco di Fubine, l’onorevole Lino Pettazzi, che ha messo a disposizione dell’organizzazione della corsa il suo ...

Detti super al Sette Colli di Roma: vince i 400 stile in 3'43"73

ROMA - Uno strepitoso Gabriele Detti trionfa al Trofeo Sette Colli di Roma, nei 400 metri stile libero maschili, e conquista anche il titolo italiano, in questa edizione che ingloba anche i campionati ...

Ha fatto gli onori del padrone di casa nel primo weekend di corse. Stiamo parlando del sindaco di Fubine, l’onorevole Lino Pettazzi, che ha messo a disposizione dell’organizzazione della corsa il suo ...ROMA - Uno strepitoso Gabriele Detti trionfa al Trofeo Sette Colli di Roma, nei 400 metri stile libero maschili, e conquista anche il titolo italiano, in questa edizione che ingloba anche i campionati ...