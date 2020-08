Trento, morto Gunther Mair. L'ex portiere è stato punto da vespe (Di martedì 11 agosto 2020) morto a 61 anni Gunther Mair, ex portiere del Trento in C1 tra gli anni '80 e '90, per uno shock anafilattico causato dalla puntura di alcune vespe. Mair, allenatore delle giovanili del Levico Terme, ... Leggi su gazzetta

