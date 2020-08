Trauma center al Papa Giovanni «Riparte a settembre, urgenze garantite» (Di martedì 11 agosto 2020) Anaao: «Il ruolo di hub di riferimento sospeso per il lockdown, perché non è stato riattivato?». Pezzoli: ripresa l’attività programmata, medici in arrivo. Leggi su ecodibergamo

Anaao: «Il ruolo di hub di riferimento sospeso per il lockdown, perché non è stato riattivato?». Pezzoli: ripresa l’attività programmata, medici in arrivo. È sotto gli occhi di tutti: la pandemia Covi ...

Vola fuori strada con l’auto e finisce contro una recinzione

Non ha risparmiato neppure le strade della Bassa Romagna la serie di incidenti che ha interessato nelle ultime 48 ore la provincia ravennate. Così, è stata trasportata con l’elicottero di ‘Ravenna Soc ...

