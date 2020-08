Trasporto pubblico, mobilità dolce e ingressi a scuola scaglionati: Governo studia ripartenza (Di martedì 11 agosto 2020) L’obiettivo, ampiamente dichiarato, è favorire la “mobilità dolce e sostenibile” per alleggerire il più possibile il peso della circolazione su mezzi pubblici e privati, specie in vista dei mesi autunnali con la Spada di Damocle di una seconda ondata sulla testa. Attesa per la fine del mese il rilascio dell’App Bonus bicicletta 2020 che consentirà di fruire dell’agevolazione per chi ha intenzione di acquistare una bici o un monopattino elettrico A CHI SPETTA – Secondo il decreto Rilancio 2020, il bonus spetta a tutti i maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione (anche al di sotto dei 50.000 abitanti); a coloro che vivono nei capoluoghi di Provincia (anche al di sotto dei 50.000 abitanti); nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti; nei Comuni delle ... Leggi su quifinanza

virginiaraggi : Una buona notizia per tanti utenti del trasporto pubblico che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento me… - virginiaraggi : Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco… - FedericoDinca : #DecretoAgosto - Prevista l'installazione di motori elettrici sulle imbarcazioni per trasporto pubblico nella città… - Agenparl : Data inizio: 14/09/2020 - Settore: Trasporto pubblico locale - Rilevanza: Aziendale - Regione: Sicilia - Provincia:… - Carlo_A_Macc : RT @GonnelliLuca: SVOLTA Il trasporto pubblico in Toscana passa ai francesi, firmato l'accordo tra Regione e At @iltirreno -