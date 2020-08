Trasporti, persi 10 milioni La Regione batte cassa (Di martedì 11 agosto 2020) Grassi (Tpl): «Le risorse stanziate dal governo non bastano». L’assessore Terzi: «Settembre critico con i mezzi a capacità limitata». Leggi su ecodibergamo

