Trapani, presentato nuovo ricorso al CONI contro la retrocessione. Il comunicato (Di martedì 11 agosto 2020) Il Trapani ha presentato un nuovo ricorso al CONI per evitare la retrocessione.Il Collegio di Garanzia ha respinto la scorsa settimana il primo ricorso presentato dai granata in virtù dei due punti di penalizzazione attribuitigli a causa di un ritardo nei pagamenti ai dipendenti. Due punti determinanti, dato che hanno decretato il declassamento diretto in Serie C dei siciliani, in virtù del terzultimo posto in classifica, e la possibilità per il Perugia di disputare i playout, iniziati ieri.Trapani, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso: niente Serie B per i granataLa società, tuttavia, non si arrende. È stato infatti presentato un nuovo ... Leggi su mediagol

Serie B, retrocessione Trapani | Nuovo ricorso al Coni

Respinto il primo ricorso da parte del Trapani riguardo alla retrocessione in Lega Pro, per quale sono stati fondamentali i due punti di penalizzazione. La società però non si arrende e combatte per r ...

