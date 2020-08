Trapani, nuovo ricorso contro la retrocessione: chiesta la Serie B a 22 squadre (Di martedì 11 agosto 2020) Il Trapani non ci sta e chiede la riammissione nel campionato di Serie B. Il club siciliano è retrocesso in Serie C dopo una stagione complicata, determinanti i due punti di penalizzazione inflitti per il ritardo dei pagamenti degli stipendi di febbraio che non hanno permesso alla squadra di disputare i playout. Il Trapani ha depositato ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione della diciottesima squadra in classifica e della diciassettesima perdente nei play out in base all’articolo 49 delle NOIF, riporta il Giornale di Sicilia. E’ stata chiesta, dunque, una Serie B a 22 squadre con la retrocessione solo di diciannovesima e ventesima e non la diciassettesima e la diciottesima ... Leggi su calcioweb.eu

