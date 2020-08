Torna a salire la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore individuati 412 positivi. Solo in Valle d’Aosta e Molise non ci sono nuovi casi. L’Oms: Fiammate inevitabili (Di martedì 11 agosto 2020) I contagi Tornano di nuovo a salire. sono 412, infatti, quelli registrati Nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 259). Complessivamente, secondo il bollettino del ministero della Salute, i pazienti attualmente positivi sono ancora 13.561 (+193), 801 (+22), invece, i ricoverati con sintomi, 49 dei quali (+3 rispetto a ieri) si trovano Nelle terapie intensive. Il totale dei dimessi/guariti è di 202.461 (+213), mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 12.711 malati (+168). In lieve aumento anche il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l’incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi – ... Leggi su lanotiziagiornale

Torna a salire il numero dei contagi, ma anche quello dei decessi legati al Coronavirus in Italia, secondo gli ultimi dati resi noti dal ministero della Salute. 412 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, i ...

Coronavirus, nel Lazio 23 nuovi casi. A Rieti positiva una bimba di 2 anni: legata al cluster del centro estivo

Dopo essere stata la prima provincia del Lazio Covid free e aver mantenuto il primato per oltre due settimane, a Rieti torna prepotente a salire il numero dei contagi da coronavirus legati al cluster ...

